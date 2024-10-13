Зеленский заявил, что КНДР передает РФ не только оружие, но и людей в оккупационную армию

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия наращивает союзничество с Северной Кореей, заключающееся в отправке специалистов из КНДР "на помощь" российской оккупационной армии. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в таких условиях отношения Украины с партнерами нуждаются в развитии, а фронт – в большей поддержке.

"Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать", — добавил глава государства.

12 октября американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника украинской военной разведки сообщило, что несколько тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят обучение в России и могут быть направлены на линию фронта в Украине до конца 2024 года.