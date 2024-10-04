ГУР: Ракетным ударом около Донецка были ликвидированы шесть офицеров из КНДР
Военные КНДР (Фото: ЕРА)

В результате украинского ракетного удара вблизи временно оккупированного Донецка 3 октября могли быть ликвидированы шесть северокорейских офицеров. Это подтвердил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По данным источника, в тот день Силам обороны удалось ликвидировать 20 российских захватчиков и шестерых офицеров из Северной Кореи, прибывших на оккупированную территорию якобы для консультаций с россиянами.

Еще трое военных из КНДР были ранены.

Ранее в Пентагоне заявляли, что северокорейские военные, которые прибудут "в помощь" российским оккупантам в Украину, станут "пушечным мясом".

  • 18 июня диктатор РФ Путин впервые за 24 года прибыл с двухдневным визитом в КНДР. Он встретился с северокорейским диктатором Кимом.
  • Оба диктатора подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
Читайте также
"2000 тонн боеприпасов и ракеты из КНДР". Силы обороны поразили два военных арсенала и РЛС в России
войнаСеверная кореягурДонецкпотери