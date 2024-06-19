Путин и Ким заключили "всеобъемлющий" договор. В Раде очертили его значение для Украины

По словам Александра Мережко, такое соглашение между двумя тоталитарными режимами только формализует те отношения, которые уже существуют между ними

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: ЕРА / GAVRIIL GRIGOROV)

Российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын 19 июня подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net, что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным пропагандистских российских медиа, новый договор заменит основные документы между Россией и Северной Кореей, подписанные в 1961, 2000 и 2001 годах.

Ранее Путин назвал соглашение "фундаментальным" и тем, которое "ляжет в основу отношений двух стран на долгосрочную перспективу". Его помощник Юрий Ушаков заявил, что подписание нового договора связано с "глубокой эволюцией геополитической ситуации в регионе и мире".

"По сути, для нас это ничего не меняет, поскольку такое соглашение между двумя тоталитарными режимами лишь формализует те отношения, которые уже существуют между ними", – прокомментировал Мережко.

По его словам, в глобальном геополитическом масштабе это лишь один из примеров усиления связей между странами, которые формируют коалицию авторитарных и тоталитарных режимов.

"И это действительно является осью зла, которая хочет разрушить существующий международный правопорядок", – подытожил нардеп.

В ноябре 2023 года Bloomberg писало, что стоимость поставок КНДР в Россию может достигать около $3 млрд.

4 января 2024 года США подтвердили, что РФ получила баллистические ракеты от КНДР и применила их во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

Минобороны Южной Кореи тогда также сообщало, что Пхеньян может продать России новый тип баллистических ракет для использования Москвой в войне против Украины.

23 февраля ГУР Минобороны заявило, что КНДР отправила в Россию уже 1,5 млн артснарядов – вместо этого страна просит у Москвы ракетные технологии.

Читайте также: Визит Путина в КНДР. Запад боится, что Москва поможет ракетной и ядерной программам Пхеньяна