КНДР передала РФ 1,5 млн боеприпасов. Их выгода: просят взамен ракетные технологии – ГУР

Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Заместитель начальника Главного управления разведки МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея отправила в Россию уже полтора миллиона артиллерийских боеприпасов, однако это снаряды 1970-1980-х годов. Об этом он заявил в интервью для издания Интерфакс-Украина.

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По данным Скибицкого, половина из этих боеприпасов не срабатывает, а остальные, перед использованием, нуждаются либо в восстановлении, либо в проверке.

"В чем здесь выгода для Северной Кореи? Она отдает старое, взамен просит нарастить производство у себя, а также определенные технологии, в частности ракетные, технологии для изготовления подводных лодок, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс", – сказал он.

В ГУР подтвердили использование россиянами северокорейских ракет против Украины, отметив, что эта баллистическая ракета несет большой заряд в более чем полтонны. В то же время Скибицкий отметил, что очень сложно выявить, что именно запускают: KN-23 или это "Искандер", однако "характеристики баллистические".

"Единственное, что мы четко знаем, — по размерам ракеты разные. И, во-вторых, корейская ракета новее в разработке, потому что, скорее всего, за основу была взята российская разработка "Искандер", – пояснил он.

По оценке генерал-майора, враг пообещал предоставить определенные дополнительные технологии, чтобы КНДР совершенствовала свое вооружение, а это, по его словам, еще раз подтверждает, что у России недостаточно производственных мощностей для быстрого мощного наращивания производства ракетного вооружения.

"Если бы это было так, они не обращались бы к Северной Корее", – добавил он.

В частности, 22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины.

Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.

В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракеты северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.

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