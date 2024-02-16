Росія атакувала Україну вже щонайменше 24 ракетами KN-23 з КНДР – генпрокурор
Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, цитує Інтерфакс-Україна.
За його словами, загалом в період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року ворог завдав щонайменше 12 ударів по семи областях України цим типом ракет.
"Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки), а також міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, ще понад 70 дістали поранення", – розповів Костін.
Найбільш масовану ракетну атаку цим типом ракет було задокументовано 7 лютого, додав генпрокурор. Тоді Росія вдарила по Києву, Павлограду та Харкову (по одній ракеті на кожне місто. – Ред.).
"Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань, особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", – розповів Костін.
- Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".
- Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передання Росії балістичних ракет.
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