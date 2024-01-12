Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передавання Росії балістичних ракет

У Пхеньяні традиційно звинуватили США у війні Росії проти України, а не режим Володимира Путіна

Запуск ракети КНДР (Фото: EPA)

Північна Корея назвала "необґрунтованими" звинувачення США у передаванні Росії балістичних ракет. Про це заявив представник КНДР в ООН Кім Сон, якого цитує пропагандистська агенція KCNA.

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Кім заявив, що США нібито є причиною війни Росії проти України.

"США підтягнули КНДР, яка не має жодного відношення до обговорення пунктів порядку денного. Це є яскравим відображенням їхнього важкого становища у скрутному становищі й лише показує їхню недостатню міць і засоби у стратегічній конфронтації з Росією", — сказав чиновник.

За його словами, КНДР "не відчуває потреби коментувати кожне необґрунтоване звинувачення США".

2 січня 2024 року Росія провела масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови та постраждалих.

4 січня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

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