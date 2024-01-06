Ракета, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня, схожа на північнокорейську – прокуратура

Певних доказів цьому немає, але це не "Іскандер", як констатували раніше

Фото: Суспільне

Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з тих, що виробляє Північна Корея. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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За його словами, наразі тривають експертизи. Водночас правоохоронці встановили, що ракети, які ворог запустив на Харків, відрізняються від "Іскандерів" як на вигляд, так і технічно.

Речник прокуратури зазначив, що вони нагадують боєприпаси, які можна побачити на фото з військових парадів у КНДР.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

"Ця ракета схожа на одну з північнокорейських ракет, конкретну модель я не буду називати. Але дійсно за соплами, за задньою частиною ця ракета дуже схожа. Та північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандеру". Тому ми схиляємося до версії, що можливо це і є ракета, яку надала Північна Корея", – сказав Чубенко.

Він зауважив, що певних доказів цьому немає.

4 січня представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Утім речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові поки що не мають підтвердження того, що Росія отримала балістичні ракети від КНДР.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови.

Поліція 4 січня уточнила, що Росія вдарила по місту нібито балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Наступного дня у військовій адміністрації Харківської області дійшли висновку, що це, скоріш за все, не "Іскандер-М", а ракета іноземного виробництва.

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