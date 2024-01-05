ЗСУ заявили, що балістика КНДР не сильно відрізняється від "Іскандеру". Це може бути KN-23

Ігнат заявив, що більшість технологій у Північній Кореї були отримані ще від Радянського Союзу

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові поки що не мають підтвердження того, що Росія отримала балістичні ракети від Північної Кореї. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, фахівці вивчатимуть уламки ракет, після чого можна буде говорити про можливе підтвердження.

Він зазначив, що багато технологій Північній Кореї передали ще за часів СРСР.

"Багато там радянського, навіть ідентичного. Тому чекати чогось більш нового навряд чи варте. Від того ж "Іскандеру", можливо, відрізняється чимось, але не надто", — сказав Ігнат.

Раніше видання Defence Express писало, що це можуть бути ракети типу KN-23 та KN-24. Аналітики також стверджують, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

Пуск ракети KN-23

"Хоч би як це парадоксально прозвучало, але KN-23, як північнокорейська копія "Іскандеру", має в чомусь кращі характеристики, ніж російський "оригінал". Відомо, що стартова маса KN-23 становить 3,4 тонни (на 400 кг менше, ніж у ракеті 9М723 комплексу "Іскандер"), бойова частина – 500 кг, підтверджена дальність пуску – 690 км (або на 190 км більше)", — заявили в DE.

У вересні 2023-го видання Yonhap писало, що після зустрічі з диктатором Путіним його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

У той же день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

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