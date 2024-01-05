Північна Корея заплатить високу ціну за передавання балістичних ракет Росії — союзники
У Міністерстві закордонних справ Великої Британії пообіцяли, що Північна Корея "заплатить високу ціну" за постачання Росії балістичних ракет. Про це повідомили на сайті британського уряду.
За словами британців, Лондон засуджує використання північнокорейських ракет в атаках по Україні та закликає КНДР припинити постачання зброї росіянам.
"Росія звертається до Північної Кореї за зброєю, маючи на меті свої цинічні та непродумані військові цілі в Україні. Це симптом її ізоляції на світовій арені та ознака її розпачу", – сказано в повідомленні.
Наголошується, що це порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, які Росія підтримала як постійний член.
"Будь-яка підтримка власних незаконних збройових програм Північної Кореї ризикує суттєво підірвати давню відданість ООН забезпеченню безпеки та ще більше дестабілізувати регіон", – заявили партнери.
У британському МЗС пообіцяли працювати із союзниками, щоб гарантувати — Північна Корея "заплатить високу ціну" за підтримку війни Росії проти України.
- У вересні 2023-го видання Yonhap писало, що після зустрічі з диктатором Путіним його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
- 4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.
- У той же день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
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