Північна Корея заплатить високу ціну за передавання балістичних ракет Росії — союзники

Британці заявили, що здобуття зброї від Північної Кореї порушує резолюції Ради безпеки ООН, які Росія сама підтримувала

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії пообіцяли, що Північна Корея "заплатить високу ціну" за постачання Росії балістичних ракет. Про це повідомили на сайті британського уряду.

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За словами британців, Лондон засуджує використання північнокорейських ракет в атаках по Україні та закликає КНДР припинити постачання зброї росіянам.

"Росія звертається до Північної Кореї за зброєю, маючи на меті свої цинічні та непродумані військові цілі в Україні. Це симптом її ізоляції на світовій арені та ознака її розпачу", – сказано в повідомленні.

Наголошується, що це порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, які Росія підтримала як постійний член.

"Будь-яка підтримка власних незаконних збройових програм Північної Кореї ризикує суттєво підірвати давню відданість ООН забезпеченню безпеки та ще більше дестабілізувати регіон", – заявили партнери.

У британському МЗС пообіцяли працювати із союзниками, щоб гарантувати — Північна Корея "заплатить високу ціну" за підтримку війни Росії проти України.

У вересні 2023-го видання Yonhap писало, що після зустрічі з диктатором Путіним його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

У той же день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

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