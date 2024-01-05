Северная Корея заплатит высокую цену за передачу баллистических ракет России — союзники
В Министерстве иностранных дел Великобритании пообещали, что Северная Корея "заплатит высокую цену" за поставки России баллистических ракет. Об этом сообщили на сайте британского правительства.
По словам британцев, Лондон осуждает использование северокорейских ракет в атаках по Украине и призывают КНДР прекратить поставки оружия россиянам.
"Россия обращается к Северной Корее за оружием, преследуя свои циничные и непродуманные военные цели в Украине. Это симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния", — сказано в сообщении.
Отмечается, что это нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, которые Россия поддержала как постоянный член.
"Любая поддержка собственных незаконных оружейных программ Северной Кореи рискует существенно подорвать давнюю приверженность ООН обеспечению безопасности и еще больше дестабилизировать регион", — заявили партнеры.
В британском МИД пообещали работать с союзниками, чтобы гарантировать — Северная Корея "заплатит высокую цену" за поддержку войны России против Украины.
- В сентябре 2023-го издание Yonhap писало, что после встречи с диктатором Путиным его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".
- 4 января 2024-го издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.
- В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.
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