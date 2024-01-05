Северная Корея заплатит высокую цену за передачу баллистических ракет России — союзники

Британцы заявили, что получение оружия от Северной Кореи нарушает резолюции Совета безопасности ООН, которые Россия сама поддерживала

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Великобритании пообещали, что Северная Корея "заплатит высокую цену" за поставки России баллистических ракет. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

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По словам британцев, Лондон осуждает использование северокорейских ракет в атаках по Украине и призывают КНДР прекратить поставки оружия россиянам.

"Россия обращается к Северной Корее за оружием, преследуя свои циничные и непродуманные военные цели в Украине. Это симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния", — сказано в сообщении.

Отмечается, что это нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, которые Россия поддержала как постоянный член.

"Любая поддержка собственных незаконных оружейных программ Северной Кореи рискует существенно подорвать давнюю приверженность ООН обеспечению безопасности и еще больше дестабилизировать регион", — заявили партнеры.

В британском МИД пообещали работать с союзниками, чтобы гарантировать — Северная Корея "заплатит высокую цену" за поддержку войны России против Украины.

В сентябре 2023-го издание Yonhap писало, что после встречи с диктатором Путиным его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

4 января 2024-го издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

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