В США заявили, что Россия уже била по Украине северокорейскими ракетами. В ВСУ не в курсе
Россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сказал, что не владеет соответствующей информацией.
Кирби сообщил, что недавно рассекреченные разведданные показали, что Северная Корея предоставила России пусковые установки и несколько баллистических ракет.
По его словам, 30 декабря российские войска запустили как минимум одну из этих баллистических ракет по Украине.
Кирби сказал, что во вторник, 2 января, Россия также запустила несколько северокорейских баллистических ракет в рамках ночной воздушной атаки.
Издание The Washington Post, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, тоже сегодня сообщило, что Россия начала запускать баллистические ракеты, которые были предоставлены Северной Кореей.
По словам одного из чиновников, речь идет о "нескольких десятках" ракет.
Второй чиновник сообщил, что это ракеты малой дальности.
Сегодня редакция LIGA.net уже также обращалась за комментарием в Главное управление разведки за комментарием по поводу возможной передачи России ракет от КНДР. В ГУР ответили, что информация проверяется.
- В сентябре 2023-го издание Yonhap писало, что после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".
- 4 января 2024-го издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.