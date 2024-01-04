WSJ написал, что КНДР передала России баллистические ракеты. ГУР проверяет

Ким Чен Ин (Фото: EPA)

Россия в последние недели уже начала получать баллистические ракеты из Северной Кореи, а также планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

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По данным издания, такие российские намерения вызвали "глубокую обеспокоенность" у администрации президента США Джо Байдена. Ракеты могут поставить уже этой весной, но, по мнению чиновников, сделка не завершена.

"США обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. По нашим оценкам, Россия хочет приобрести ракетные системы у Ирана", – заявили собеседники.

По словам собеседников издания, Россия в течение последних нескольких недель получила несколько десятков баллистических ракет и пусковые установки к ним от КНДР, а также запасы артиллерии.

Редакция LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Министерства обороны. Собеседник LIGA.net заявил, что информация проверяется.

13 октября представитель администрации президента США Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

21 декабря посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что КНДР недавно поставила россиянам еще больше оружия для войны против Украины.

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