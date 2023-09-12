Оружие из Северной Кореи не поможет России изменить ход войны – Reuters

Если Северная Корея передаст России артиллерийские снаряды и другое вооружение для использования в войне против Украины, это вряд ли существенно изменит ход боевых действий. Такого мнения придерживаются военные аналитики, которых опросило Reuters.

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Известно, что Северная Корея располагает запасом артиллерийских снарядов и ракет для оружия советского периода и у нее есть опыт производства таких боеприпасов. Однако неясны реальные объемы этих запасов и насколько они пригодны к использованию, а также производственные возможности военной промышленности Северной Кореи. Так или иначе, Россия заинтересована в том, чтобы компенсировать ими собственные запасы, которые сильно истощены ее войной против Украины, сказал эксперт Международного института стратегических исследований Джозеф Демпси.

По его мнению, "хотя доступ к таким запасам может продлить конфликт, но вряд ли изменит результат".

По западным оценкам, в прошлом году Россия израсходовала в Украине 10-11 млн снарядов, и при этом способна производить не более 2 млн в год.

Симон Веземан из Стокгольмского международного института проблем мира считает, что доступ к запасам Ким Чен Ына может существенно увеличить возможности армии РФ в краткосрочной перспективе, а его производственные мощности повлияют и на долгосрочную. Хотя эти боеприпасы устарели по сравнению с современным высокоточным оружием, "они помогут традиционному использованию Россией артиллерии для заградительного огня, хотя и не обеспечат ее какими-либо высокоточными боеприпасами", – сказал он.

Научный сотрудник британского Королевского института вооруженных сил Патрик Хинтон сказал агентству, что значение имеет качество северокорейских артиллерийских снарядов, так как плохо изготовленные боеприпасы имеют низкую точность и могут преждевременно взорваться.

Эксперты отмечают случай 2010 года, когда северокорейская армия выпустила около 170 снарядов по южнокорейскому острову Ёнпхён. Согласно данным вашингтонского проекта 38 North, более половины выпущенных тогда снарядов упали вокруг острова, а около 20% из них не взорвались. Такой высокий процент отказов позволяет предположить, что артиллерийские боеприпасы Северной Кореи либо некачественно произведены, или пострадали при хранении.

При этом Симон Веземан считает, что при выбранном армией РФ способе ведения войны малая точность и низкое качество северокорейских боеприпасов "не будут иметь большого значения для россиян", если, конечно, снаряды не начнут массово взрываться прямо в стволах орудий.

12 сентября диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что они обсудят поставки снарядов России в обмен на передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

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