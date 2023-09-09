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РФ сможет делать по 2 млн снарядов в год, но этого все равно не хватит для войны — Reuters

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 14:30
РФ сможет делать по 2 млн снарядов в год, но этого все равно не хватит для войны — Reuters - Фото
Снаряды (Фото: Википедия)

В ближайшие два года Россия, вероятно, может увеличить производство артиллерийских снарядов примерно до двух миллионов единиц в год, однако это не поможет решить проблему нехватки боеприпасов на фронте. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Согласно подсчетам собеседника журналистов, за 2022 год Россия выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов снарядов.

"Если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, находитесь в разгаре боя и можете производить только один-два миллиона снарядов в год, я не думаю, что у вас очень сильная позиция", – сказал он.

Источник издания считает, что даже такое количество производимых боеприпасов все еще не отвечает потребностям российской армии на войне против Украины.

Наращивание производства также позволит России производить около 200 танков в год, что тоже вдвое выше предварительных западных оценок, добавил чиновник.

Но, по его словам, это тоже не поможет России в полном объеме восстановить танковый парк, вовлеченный в войну против Украины: страна-агрессорка, по оценкам собеседника журналистов, уже потеряла 2000 танков.

Анонимный чиновник отмечает, что на проблемы российской армии с нехваткой снарядов указывает также визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в июле.

Кроме того, в течение недели западные СМИ сообщают о вероятном визите северокорейского диктатора Ким Чен Ина в российский Владивосток. Предварительно там он планирует встретиться с диктатором Путиным и обсудить поставки снарядов России в обмен на передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

Читайте также: Bloomberg: Ким Чен Ын встретился с делегацией КНР. Далее – вероятная поездка к Путину

Милана Головань
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