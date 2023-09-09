Росія зможе робити по 2 млн снарядів на рік, проте цього все одно не вистачить для війни – Reuters

У найближчі два роки Росія, ймовірно, може збільшити виробництво артилерійських снарядів приблизно до двох мільйонів одиниць на рік, проте це не допоможе розв'язати проблему нестачі боєприпасів на фронті. Про це пише Reuters з посиланням на неназваного західного чиновника.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Згідно з підрахунками співрозмовника журналістів, за 2022 рік Росія випустила по Україні від 10 до 11 мільйонів снарядів.

"Якщо ви витратили 10 мільйонів снарядів минулого року, перебуваєте в розпалі бою і можете виробляти тільки один-два мільйони снарядів на рік, я не думаю, що у вас дуже сильна позиція", – сказав він.

Джерело видання вважає, що навіть така кількість вироблених боєприпасів все ще не відповідає потребам російської армії на війні проти України.

Нарощування виробництва також дасть змогу Росії виробляти близько 200 танків на рік, що теж удвічі вище попередніх західних оцінок, додав чиновник.

Але, за його словами, це також не допоможе Росії в повному обсязі відновити танковий парк, залучений у війну проти України: країна-агресорка, за оцінками співрозмовника журналістів, вже втратила 2000 танків.

Анонімний чиновник зазначає, що на проблеми російської армії в нестачі снарядів вказує також візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї у липні.

Крім того, протягом тижня західні ЗМІ повідомляють про ймовірний візит північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до російського Владивостока. Попередньо, там він планує зустрітися з диктатором Путіним та обговорити постачання снарядів Росії в обмін на передові технології для супутників і атомних підводних човнів.

Читайте також: Bloomberg: Кім Чен Ин зустрівся з делегацією КНР. Далі – ймовірна поїздка до Путіна

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.