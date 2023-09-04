Кім Чен Ин планує приїхати до Путіна та обговорити постачання зброї до Росії – NYT

Американська газета The New York Times з посиланням на анонімних офіційних осіб США та союзників пише, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для нібито обговорення ймовірного постачання до Росії більшої кількості зброї для війни проти України.

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За словами джерел журналістів, Кім поїде з Пхеньяна, ймовірно, на броньованому поїзді, до російського Владивостока, де зустрінеться з Путіним. Видання також припускає, що північнокорейський диктатор може поїхати до Москви, проте це не точна інформація.

Путін хоче, щоб Кім погодився дати Росії артилерійські снаряди й протитанкові ракети, а лідер Північної Кореї хотів би, щоб РФ надала йому передові технології для супутників і атомних підводних човнів, посилається NYT на анонімного співрозмовника.

Зазначається, що обидва диктатори нібито прибудуть у кампус Далекосхідного федерального університету у Владивостоці для участі у Східному економічному форумі, який відбудеться з 10 до 13 вересня.

Кім також планує відвідати 33-й пірс, де швартуються військові кораблі Тихоокеанського флоту Росії. Однією з потенційних зупинок для Кіма після Владивостока є космодром Східний.

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