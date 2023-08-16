Шойгу заявив, що співпраця Росії та КНДР "не несе загрози". У Пентагоні відреагували

У Пентагоні заявили, що будь-яка допомога Росії з боку Північної Кореї чи інших країн — це продовження агресії Москви проти України. Про це на брифінгу повідомила представник Міноборони США Сабріна Сінгх.

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Журналіст згадав висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї "не становить загрози для інших країн".

За її словами, будь-яка допомога Росії — це продовження війни в Україні.

"Тому ми дуже чітко виклали нашу позицію. Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку Росії, що ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", — сказала Сінгх.

Вона наголосила, що США продовжать надавати довгострокову військову допомогу Україні.

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