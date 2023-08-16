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Шойгу заявив, що співпраця Росії та КНДР "не несе загрози". У Пентагоні відреагували

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16.08.2023, 12:29
Шойгу заявив, що співпраця Росії та КНДР
Сергій Шойгу (Фото: EPA)

У Пентагоні заявили, що будь-яка допомога Росії з боку Північної Кореї чи інших країн — це продовження агресії Москви проти України. Про це на брифінгу повідомила представник Міноборони США Сабріна Сінгх.

Журналіст згадав висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї "не становить загрози для інших країн".

За її словами, будь-яка допомога Росії — це продовження війни в Україні.

"Тому ми дуже чітко виклали нашу позицію. Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку Росії, що ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", — сказала Сінгх.

Вона наголосила, що США продовжать надавати довгострокову військову допомогу Україні.

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Дмитро Гриниченко
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