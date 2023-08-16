Шойгу заявив, що співпраця Росії та КНДР "не несе загрози". У Пентагоні відреагували
У Пентагоні заявили, що будь-яка допомога Росії з боку Північної Кореї чи інших країн — це продовження агресії Москви проти України. Про це на брифінгу повідомила представник Міноборони США Сабріна Сінгх.
Журналіст згадав висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї "не становить загрози для інших країн".
За її словами, будь-яка допомога Росії — це продовження війни в Україні.
"Тому ми дуже чітко виклали нашу позицію. Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку Росії, що ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", — сказала Сінгх.
Вона наголосила, що США продовжать надавати довгострокову військову допомогу Україні.
- Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.
- 2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.
- Раніше в липні 2023-го глава військового відомства РФ Шойгу побував у КНДР, де зустрівся з колегою, а також з диктатором Кім Чен Ином. Ймовірно, їздив по снаряди.
- Північнокорейська пропаганда заявила після цього, що Шойгу нібито сказав, що армія КНДР "стала найсильнішою у світі".
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