Шойгу заявил, что сотрудничество РФ и КНДР "не несет угрозы". В Пентагоне отреагировали

В Пентагоне заявили, что любая помощь России со стороны Северной Кореи или других стран — это продолжение агрессии Москвы против Украины. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

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Журналист упомянул высказывание министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи "не представляет угрозы для других стран".

По ее словам, любая помощь России — это продолжение войны в Украине.

"Поэтому мы очень четко изложили нашу позицию. Мы выразили опасения другим странам, которые хотят оказать поддержку России, что мы, безусловно, этому препятствуем", — сказала Сингх.

Она отметила, что США продолжат оказывать долгосрочную военную помощь Украине.

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