Шойгу заявил, что сотрудничество РФ и КНДР "не несет угрозы". В Пентагоне отреагировали
В Пентагоне заявили, что любая помощь России со стороны Северной Кореи или других стран — это продолжение агрессии Москвы против Украины. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.
Журналист упомянул высказывание министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи "не представляет угрозы для других стран".
По ее словам, любая помощь России — это продолжение войны в Украине.
"Поэтому мы очень четко изложили нашу позицию. Мы выразили опасения другим странам, которые хотят оказать поддержку России, что мы, безусловно, этому препятствуем", — сказала Сингх.
Она отметила, что США продолжат оказывать долгосрочную военную помощь Украине.
- Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.
- 2 ноября в Белом доме заявили, что КНДР тайно поставляет России снаряды.
- Ранее в июле 2023-го глава военного ведомства РФ Шойгу побывал в КНДР, где встретился с коллегой, а также с диктатором Ким Чен Ыном. Вероятно, ездил за снарядами.
- Северокорейская пропаганда заявили после этого, что Шойгу якобы сказал, что армия КНДР "стала сильнейшей в мире".
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