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Ким запустил межконтинентальную "ядерную" ракету в своем саду: видео с местной топ-ведущей видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 12:17
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Северная Корея заявила 13 июля, что накануне днем произвела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18, после чего местный диктатор Ким Чен Ын снова пригрозил США и Южной Корее. Сообщения размещены на странице Центрального телеграфного агентства Кореи, рупора северокорейской пропаганды.

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Ким лично руководил запуском из частного особняка семьи Jindallae Guesthouse на восточной окраине Пхеньяна, отметили в ЦТАК. Аналитики полагают, что стартовая площадка на территории парка рядом с прудами и деревьями была специально построена для этого запуска.

Запуск был осуществлен 2-й ротой Красного флага Главного ракетного управления армии КНДР, а приказ о запуске отдал генерал Ким Чен Сик.

Это был второй пуск твердотопливной МКБР (первый состоялся 13 апреля и длился 55 минут).

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Hwasong-18 запустили утром по местному времени, она преодолела (проекция по горизонтали) 1001,2 км за 4491 секунду при апогее в 6648,4 км. Это был наиболее продолжительный полет любой северокорейской ракеты. ЦТАК утверждает, что ракета упала "точно в заданном районе" в Восточном море.

Неизвестно, ролик состоит из полностью аутентичных кадров или смонтирован с использованием "вставок".

Эксперты полагают, что при пуске по стандартной траектории эта ракета может пролететь более 15 000 км, то есть упасть в любой точке материковой территории США.

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В сентябре 2022-го Северная Корея показала новую ядерную доктрину, по которой страна никогда не будет вести переговоры о денуклеаризации и продолжит наращивать ядерный потенциал.

По словам Кима, будут предприняты "более сильные военные усилия до тех пор, пока американские империалисты и южнокорейские марионетки-предатели не признают в отчаянии позорное поражение своей бесполезной враждебной политики в отношении КНДР и не откажутся от своей политики".

Евгений Пилипенко
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