Ким привел дочь на армейское торжество в Пхеньяне, генералы вскричали "Ура!" – фото

7 февраля северокорейский диктатор Ким Чен Ын пришел с дочерью на торжественный прием, где по случаю 75-летия армии КНДР собрали генералов, членов Политбюро, других партийных деятелей и членов правительства. Фото показал местный пропагандистский ресурс Голос Кореи.

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Сотрудник СМИ пишет, что "когда лидер страны появился в банкетном зале, все присутствующие встретили его громоподобными возгласами", после чего Ким "выступил со знаменательной речью".

"Прослушав страстную речь своего верховного главнокомандующего, генералы армии подняли громоподобные возгласы "Ура!" в отражение твердой решимости надежно продолжать священную традицию, свойственную КНА", – добавили пропагандисты.

Впервые Ким показал миру дочь в ноябре 2022 года.

1 января 2023 года он поставил задачу "экспоненциального увеличения ядерного арсенала" Северной Кореи.

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Євген Пилипенко

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