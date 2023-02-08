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Ким привел дочь на армейское торжество в Пхеньяне, генералы вскричали "Ура!" – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 12:55
Ким привел дочь на армейское торжество в Пхеньяне, генералы вскричали
Фото: Голос Кореи/ЦТАК

7 февраля северокорейский диктатор Ким Чен Ын пришел с дочерью на торжественный прием, где по случаю 75-летия армии КНДР собрали генералов, членов Политбюро, других партийных деятелей и членов правительства. Фото показал местный пропагандистский ресурс Голос Кореи.

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Сотрудник СМИ пишет, что "когда лидер страны появился в банкетном зале, все присутствующие встретили его громоподобными возгласами", после чего Ким "выступил со знаменательной речью".

"Прослушав страстную речь своего верховного главнокомандующего, генералы армии подняли громоподобные возгласы "Ура!" в отражение твердой решимости надежно продолжать священную традицию, свойственную КНА", – добавили пропагандисты.

Смотрите видео: "Ким появился на трибуне, раздалось "Ура!" Военные КНДР расплакались от речей вождя

Євген Пилипенко
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ким чен ын кндр дочь Кима
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