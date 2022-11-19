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Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 10:28
Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь – фото - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

19 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь. Соответствующие фоты опубликованы на ресурсе EPA со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

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На фотографиях запечатлено, как Ким с дочерью посетил полигон перед запуском самой большой северокорейской баллистической ракеты с ядерной боеголовкой Hwasongpho-17.

Подчеркивается, что ранее существование дочери Кима публично не подтверждалось.

Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь – фото

Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь – фото

Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь – фото

Как отмечается, Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-17 18 ноября.

По данным KCNA, ракета Hwasongpho-17 поднялась на максимальную высоту 6040,9 км и пролетела расстояние 999,2 км за 4135 с, после чего упала в открытые воды Восточного моря.

  • 4 ноября США предупредили КНДР, что любая ядерная атака приведет к концу режима Ким Чен Ына.
Наталія Медведєва
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ким чен ын кндр
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