США предупредили КНДР: Любая ядерная атака приведет к концу режима Ким Чен Ына
Любая атака Северной Кореи на США, их союзников или партнеров, в том числе с ядерным оружием, приведет к концу режима северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с южнокорейским коллегой Ли Че Супом, передает Politico.
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"Любая ядерная атака против США или их союзников и партнеров, включая использование нестратегического ядерного оружия, неприемлема и приведет к концу режима Кима", – сказал Остин, согласно коммюнике.
Остин и Ли Чен Суп сказали, что обеспокоены последними запусками ракет КНДР. По словам главы Пентагона, это дестабилизирует обстановку в регионе.
Остин призвал Пехньян "прекратить подобные действия и начать серьезный диалог", однако отметил – США пока не планируют менять позицию своих сил в регионе.
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КНДР провела новый раунд ракетных испытаний утром 3 ноября – ракета упала в Японское море. Это произошло через день после запуска рекордного для Северной Кореи количества ракет – 23.
США и Южная Корея объявили в ответ о продлении военно-воздушных учений. Как объяснили в Сеуле – "в связи с недавними провокациями Севера". В учениях участвуют около 240 самолетов США и южнокорейские истребители – военные планируют совершить 1600 вылетов, рекордные за всю историю ежегодных учений.
- 2 ноября в Пентагоне заявили, что РФ ищет оружие в Иране и Северной Корее, а Китай ничего не поставлял Москве. В тот же день Белый дом сообщил: КНДР тайно поставляет России снаряды для артиллерии.
- США обещают использовать все инструменты, чтобы помешать КНДР вооружать Россию.
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