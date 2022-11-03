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США обещают использовать все инструменты, чтобы помешать КНДР вооружать Россию

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 06:46
США обещают использовать все инструменты, чтобы помешать КНДР вооружать Россию - Фото
Нед Прайс (фото - ЕРА)

США будут мешать Северной Корее поставлять боеприпасы России и искать пути, как привлечь КНДР к ответственности. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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"Так же как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия в Россию, мы будем делать то же самое, когда дело дойдет до поставок оружия КНДР в Россию", – заверил Прайс.

По его словам, для этого есть существующие санкции, но США рассмотрят дополнительные инструменты и возможности, "чтобы помешать подобной деятельности".

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"Мы считаем, что это обязанность стран всего мира, особенно тех, которые имеют рычаги влияния на режим в КНДР, которых иногда нет у Соединенных Штатов", – сказал Прайс.

Он добавил, что США будут искать пути привлечения КНДР к ответственности не только за ее попытки создать оружие массового уничтожения и ракеты, но и за любые продолжающиеся поставки оружия России.

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Марко Сировой
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