Ракета КНДР впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей. Сеул ответил

Пхеньян запустил ракету, которая приземлилась менее чем в 60 км от южнокорейского города Сокчхо. Сеул принял ответные меры, выпустив три ракеты класса "воздух-земля", которые приземлились на таком же расстоянии за Северной ограничительной линией (NLL). Об этом сообщает BBC.

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Южнокорейские военные заявили, что запуск Северной Кореей ракет является "неприемлемым" нарушением их территории.

Демаркационная линия между Северной и Южной Кореей проходит в море, но Север никогда не признавал эту границу.

По словам южнокорейских официальных лиц, 2 ноября Северная Корея выпустила не менее 10 ракет в восточном и западном направлениях.

Это произошло на следующий день после того, как КНДР пригрозила США и Южной Корее в связи с их совместными военными учениями, заявив, что "США и Южная Корея столкнутся с пугающим ответом и заплатят самую ужасную цену в истории".

Есть опасения, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может готовить почву для первого испытания ядерного оружия за пять лет.

По крайней мере, одна из северокорейских ракет приземлилась примерно в 26 км к югу от границы, в 57 км к востоку от Сокчхо и в 167 км к северо-западу от острова Уллын. Это вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на острове, жителям было приказано спуститься в убежища.

1 ноября Северная Корея пригрозила применить ядерное оружие из-за учений Южной Кореи и США.

Вадим Ребрина

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