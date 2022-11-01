Северная Корея угрожает применить ядерное оружие из-за учений Южной Кореи и США – AP

Северная Корея пригрозила, что США и Южная Корея "заплатят самую ужасную цену в истории" из-за совместных военных учений на Корейском полуострове. Об этом сообщает Associated Press.

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Агентство отмечает, что Пхеньян вывел пропагандистскую кампанию против "американского империализма" на новый уровень завуалированной угрозой применить ядерное оружие – США и Южная Корея якобы "заплатят самую ужасную цену в истории" за крупномасштабные военные учения.

Северная Корея утверждает, что ее недавние испытания ядерного оружия были предупреждением Вашингтону и Сеулу в связи с запланированной серией совместных военных учений – Пхеньян рассматривает их как "репетицию вторжения".

Секретарь правящей Рабочей партии Северной Кореи Пак Чен Чон, который считается близким доверенным лицом лидера Ким Чен Ына, назвал запланированные учения "агрессивными и провокационными".

Пак обвинил Пентагон в стремлении к свержению северокорейского режима (в новой стратегии национальной обороны США говорится, что любая ядерная атака со стороны Северной Кореи против США или их союзников и партнеров "приведет к концу этого режима"), а также назвал "вздорными" комментарии южнокорейских военных, которые предупредили Северную Корею, что использование ею ядерного оружия поставит ее на "путь самоуничтожения".

Пак заявил, что "если США и Южная Корея попытаются использовать вооруженные силы против Северной Кореи, специальные средства вооруженных сил без промедления выполнят свою стратегическую миссию", и что "США и Южная Корея столкнутся с ужасными последствиями и заплатят самую ужасную цену в истории".

31 октября МИД КНДР также заявил о "более мощных мерах" в ответ на учения США и Южной Кореи.

Официальные лица США и Южной Кореи настаивают, что запланированные учения носят оборонительный характер и что у них нет намерений нападать на Северную Корею.

28 сентября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

26 октября США, Япония и Южная Корея предупредили Пхеньян, что в случае проведения Северной Кореей седьмого испытания ядерной бомбы последуют "беспрецедентные" меры реагирования.

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Сергій Бережний

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