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КНДР запустила две баллистические ракеты за день до визита вице-президента США в Сеул

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28.09.2022, 16:13
КНДР запустила две баллистические ракеты за день до визита вице-президента США в Сеул - Фото
Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Фото: EPA)

28 сентября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья, заявили военные Южной Кореи за день до прибытия в Сеул вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает Reuters.

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Запуск был произведен через два дня после того, как силы Южной Кореи и США провели военные учения в водах у восточного побережья юга с участием авианосца. В воскресенье Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету в сторону моря у своего восточного побережья.

Сегодня ракеты были запущены из района Сунан в Пхеньяне, столице КНДР, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, они пролетели около 360 км, достигнув высоты 30 км и максимальной скорости 6 Маха (7450 км/ч).

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание и осудил испытание, пообещав продолжить наращивание "подавляющего" потенциала для сдерживания Северной Кореи.

Вадим Ребрина
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кндр испытания ракета камала харрис
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