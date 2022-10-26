США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР "беспрецедентными" мерами за ядерное испытание

США, Япония и Южная Корея предупредили, что в случае проведения Северной Кореей седьмого испытания ядерной бомбы потребуются "беспрецедентные" масштабы реагирования. Об этом сообщает Reuters.

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Вашингтон и его союзники считают, что Северная Корея может возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.

"Мы согласились с тем, что потребуются беспрецедентные масштабы реагирования, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание", — заявил на пресс-конференции в Токио первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон.

Чо выступал вместе со своими коллегами из Японии и США, заместителем министра иностранных дел Такео Мори и заместителем госсекретаря Венди Шерман.

Соединенные Штаты и их союзники предоставили мало деталей о том, какие именно меры они могут принять.

Впервые с тех пор, как Северная Корея начала испытания ядерного оружия в 2006 году, Китай и Россия в этом году наложили вето на инициативу США о введении дополнительных санкций Совета безопасности ООН.

"Мы призываем (Северную Корею) воздерживаться от дальнейших провокаций", — сказала Шерман, назвав их "безрассудными и глубоко дестабилизирующими ситуацию в регионе".

"Мы действительно надеемся, что все в Совете безопасности поймут, что любое применение ядерного оружия невероятным образом изменит мир", – добавила она.

28 сентября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

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Вадим Ребрина

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