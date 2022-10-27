Новая оборонная стратегия США: Россия названа "острой угрозой", Китай – долгосрочной

Пентагон опубликовал новую Национальную стратегию обороны, в которой Россия обозначена как "острая угроза", а Китай – как угроза долговременная и стратегическая.

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В тексте Национальной стратегии обороны США Россия из-за открытого военного вторжения в Украину обозначена как "острая" или "актуальная" угроза (acute threat).

"Несмотря на то, что КНР представляет собой сложную задачу для Департамента, недавние события подчеркивают острую угрозу, исходящую от России. Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления сферы империалистического влияния", – сказано в документе.

Подчеркивается, что хотя политические и военные попытки Кремля расколоть НАТО привели к обратным результатам, угроза с повестки дня не снимается. Россия представляет "серьезные, сохраняющиеся риски в ключевых областях", к которым относятся ядерные угрозы США и их союзникам и партнерам, угрозы ударов крылатыми ракетами большой дальности, кибер- и информационные операции, противокосмические угрозы, химическое и биологическое оружие, подводная война, а также широкие кампании теневой войны, нацеленные, в частности, на демократические институты.

Пентагон считает, что "Россия объединила эти возможности и методы в общую стратегию, которая, как и у КНР, направлена ​​на использование географических и временных преимуществ, подкрепленную смесью угроз США и их союзникам и партнерам".

27 октября президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя не влияет на возможное применение Россией ядерного оружия, и подчеркнул, что Украина продолжит бороться, несмотря на угрозы.

27 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение Россией ядерного оружия в Украине приведет к "очень серьезной реакции международного сообщества".

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Сергій Бережний

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