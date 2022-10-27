Зеленский о ядерном оружии РФ: Если решат, то применят. Это не повод прекращать бороться

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя не влияет на возможное применение Россией ядерного оружия, и подчеркнул, что Украина продолжит воевать, несмотря на угрозы. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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По его словам, если Россия решит применить ядерное оружие, то она это сделает.

"Она может не принять этого решения — это зависит от давления западного мира, а не от того, что происходит на поле боя", — сказал Зеленский.

Он отметил, что бытует мнение о том, что если Украина имеет успех на поле боя, то возрастает опасность применение РФ ядерного оружия.

"Так что нам тогда, перестать воевать за свою землю? Логика такая, что нам нужно сдаться, иначе они применят ядерное оружие. Мы не готовы жить с такой логикой", — заявил глава государства.

Зеленский считает, что если Украина не устоит, то Россия скажет, что "забирает" в состав "нового СССР" Латвию, Литву и Эстонию, также угрожая ядерным оружием.

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Дмитро Гриниченко

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