Резников: Любое применение ядерного оружия затронет войска России на поле боя в Украине
Министр обороны Алексей Резников заявил, что риск применения ядерного оружия Россией против Украины "не так уж неизбежен". Об этом он сказал в интервью Politico.
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По его словам, когда "у соседа такое сумасшествие", то надо понимать, что риск применения ядерного оружия есть.
"Но лично для меня сейчас риск не так уж и неизбежен, потому что я не уверен — и я думаю, что россияне не уверены — что они технически готовы это сделать", — сказал он.
Резников задался вопросом, куда Россия потенциально может нанести ядерный удар, так как любое применение ядерного оружия на поле боя затронет российские войска непосредственно.
Если же оккупанты решатся устроить демонстрационный ядерный взрыв в Черном море, то это может иметь долгосрочные последствия для стран-членов НАТО Черноморского региона — Болгарии, Румынии, Турции, констатировал министр.
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к дезинформации России о "грязной бомбе" следует относиться "очень серьезно" и быть готовыми к возможной эскалации войны РФ против Украины.
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