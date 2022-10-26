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Резников: Любое применение ядерного оружия затронет войска России на поле боя в Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 07:54
Резников: Любое применение ядерного оружия затронет войска России на поле боя в Украине - Фото
Алексей Резников (Фото: скриншот с видео)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что риск применения ядерного оружия Россией против Украины "не так уж неизбежен". Об этом он сказал в интервью Politico.

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По его словам, когда "у соседа такое сумасшествие", то надо понимать, что риск применения ядерного оружия есть. 

"Но лично для меня сейчас риск не так уж и неизбежен, потому что я не уверен — и я думаю, что россияне не уверены — что они технически готовы это сделать", — сказал он.

Резников задался вопросом, куда Россия потенциально может нанести ядерный удар, так как любое применение ядерного оружия на поле боя затронет российские войска непосредственно.

Если же оккупанты решатся устроить демонстрационный ядерный взрыв в Черном море, то это может иметь долгосрочные последствия для стран-членов НАТО Черноморского региона — Болгарии, Румынии, Турции, констатировал министр. 

Читайте также: Госдеп: Использование "грязной бомбы" или ядерной приведет к последствиям для России

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников Россия Украина война ядерное оружие
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