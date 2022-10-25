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Госдеп: Использование "грязной бомбы" или ядерной приведет к последствиям для России

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 08:24
Госдеп: Использование
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

Россия получит последствия, вне зависимости от того, применит она "грязную бомбу" или ядерную. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, США отвергают ложное утверждение России о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. 

Он отметил, что подобная кампания по дезинформации со стороны РФ может быть использована в качестве предлога для дальнейшей эскалации войны. 

"Очевидно, в данном случае мы обеспокоены. Для России будут последствия, вне зависимости от того, применит она "грязную бомбу" или ядерную бомбу. Мы очень четко об этом заявили", — сказал Прайс.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина США война госдеп ядерное оружие Нед Прайс
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