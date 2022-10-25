Госдеп: Использование "грязной бомбы" или ядерной приведет к последствиям для России

Россия получит последствия, вне зависимости от того, применит она "грязную бомбу" или ядерную. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, США отвергают ложное утверждение России о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории.

Он отметил, что подобная кампания по дезинформации со стороны РФ может быть использована в качестве предлога для дальнейшей эскалации войны.

"Очевидно, в данном случае мы обеспокоены. Для России будут последствия, вне зависимости от того, применит она "грязную бомбу" или ядерную бомбу. Мы очень четко об этом заявили", — сказал Прайс.

Читайте также: Столтенберг о "грязной бомбе": Видели эту модель поведения РФ в Сирии и перед вторжением

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.