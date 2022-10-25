Госдеп: Использование "грязной бомбы" или ядерной приведет к последствиям для России
Россия получит последствия, вне зависимости от того, применит она "грязную бомбу" или ядерную. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
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По его словам, США отвергают ложное утверждение России о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории.
Он отметил, что подобная кампания по дезинформации со стороны РФ может быть использована в качестве предлога для дальнейшей эскалации войны.
"Очевидно, в данном случае мы обеспокоены. Для России будут последствия, вне зависимости от того, применит она "грязную бомбу" или ядерную бомбу. Мы очень четко об этом заявили", — сказал Прайс.
- Россия в последние дни пытается разогнать фейк о якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу". Российские чиновники повторяют эту ложь западным лидерам, но те не верят. ISW предполагает, что РФ так пытается сорвать военную помощь Украине.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси согласился.
- Россия врет о якобы "планах" Украины взорвать "грязную бомбу". Но и признаков, что РФ решилась применить ядерное оружие пока нет, заявил неназванный чиновник Пентагона.
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