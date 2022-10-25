США о "грязной бомбе": РФ врет. Но нет признаков, что она решилась на ядерное оружие

Россия врет о якобы "планах" Украины взорвать "грязную бомбу". Но и признаков, что РФ решилась применить ядерное оружие пока нет. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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Он назвал ложными сообщения, что Украина готовится использовать "грязную бомбу". Мир увидит любые попытки использовать такие сообщения как предлог для эскалации.

"Однако мы до сих пор не видели ничего, что указывало бы на то, что россияне приняли решение применить ядерное оружие", – сказал чиновник Пентагона.

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Он добавил, что Пентагон будет внимательно следить за ситуацией и держать открытыми линии связи с союзниками, партнерами, украинцами и россиянами.

"Вы можете ожидать, что в ближайшие дни состоится ряд телефонных разговоров с союзниками и партнерами", – добавил чиновник.

Россия в последние дни пытается разогнать фейк о якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу". Российские чиновники повторяют эту ложь западным лидерам, но те не верят. ISW предполагает, что РФ так пытается сорвать военную помощь Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси согласился.

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Марко Сировой

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