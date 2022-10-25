UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США о "грязной бомбе": РФ врет. Но нет признаков, что она решилась на ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 07:45
США о
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

Россия врет о якобы "планах" Украины взорвать "грязную бомбу". Но и признаков, что РФ решилась применить ядерное оружие пока нет. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он назвал ложными сообщения, что Украина готовится использовать "грязную бомбу". Мир увидит любые попытки использовать такие сообщения как предлог для эскалации.

"Однако мы до сих пор не видели ничего, что указывало бы на то, что россияне приняли решение применить ядерное оружие", – сказал чиновник Пентагона.

Читайте также: Залужный – Милли: Россия врет о "грязной бомбе". Мне все равно, буду защищать Украину

Он добавил, что Пентагон будет внимательно следить за ситуацией и держать открытыми линии связи с союзниками, партнерами, украинцами и россиянами.

"Вы можете ожидать, что в ближайшие дни состоится ряд телефонных разговоров с союзниками и партнерами", – добавил чиновник.

Читайте также: Столтенберг о "грязной бомбе": Видели эту модель поведения РФ в Сирии и перед вторжением

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война ядерное оружие грязна бомба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 