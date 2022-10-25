Залужный – Милли: Россия врет о "грязной бомбе". Мне все равно, буду защищать Украину
Россия врет, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Силы обороны будут защищать Украину, несмотря на эту ложь. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой комитета начштабов США Марком Милли.
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Залужный заверил американского генерала, что обвинения о якобы "планах" Украины применить "грязную бомбу" – дезинформация, у ВСУ нет оружия массового поражения.
"Мне все равно, какие истории придумывает Россия, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", – заявил Залужный.
Он проинформировал Милли об оперативной ситуации. Сообщил, что ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях. Цель – освободить населенные пункты, выровнять линию фронта, занять господствующие высоты и выгодные рубежи. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая, заверил Залужный.
Россия также безуспешно проводит информационные операции, чтобы ввести в заблуждение о своих реальных планах, говорит главком ВСУ. Но Украина видит реальное положение дел и соответствующе реагирует.
Залужный по просьбе Милли рассказал, как украинские военные борются с массированными атаками иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Он надеется, что это будет полезным для стран-партнеров.
- Россия в последние дни пытается разогнать фейк о якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу". Российские чиновники повторяют эту ложь западным лидерам, но те не верят. ISW предполагает, что РФ так пытается сорвать военную помощь Украине.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси согласился.
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