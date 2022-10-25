Залужный – Милли: Россия врет о "грязной бомбе". Мне все равно, буду защищать Украину

Россия врет, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Силы обороны будут защищать Украину, несмотря на эту ложь. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой комитета начштабов США Марком Милли.

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Залужный заверил американского генерала, что обвинения о якобы "планах" Украины применить "грязную бомбу" – дезинформация, у ВСУ нет оружия массового поражения.

"Мне все равно, какие истории придумывает Россия, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", – заявил Залужный.

Он проинформировал Милли об оперативной ситуации. Сообщил, что ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях. Цель – освободить населенные пункты, выровнять линию фронта, занять господствующие высоты и выгодные рубежи. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая, заверил Залужный.

Россия также безуспешно проводит информационные операции, чтобы ввести в заблуждение о своих реальных планах, говорит главком ВСУ. Но Украина видит реальное положение дел и соответствующе реагирует.

Залужный по просьбе Милли рассказал, как украинские военные борются с массированными атаками иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Он надеется, что это будет полезным для стран-партнеров.

Россия в последние дни пытается разогнать фейк о якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу". Российские чиновники повторяют эту ложь западным лидерам, но те не верят. ISW предполагает, что РФ так пытается сорвать военную помощь Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси согласился.

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Марко Сировой

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