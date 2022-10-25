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Залужный – Милли: Россия врет о "грязной бомбе". Мне все равно, буду защищать Украину

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 06:43
Залужный – Милли: Россия врет о
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)

Россия врет, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Силы обороны будут защищать Украину, несмотря на эту ложь. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой комитета начштабов США Марком Милли.

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Залужный заверил американского генерала, что обвинения о якобы "планах" Украины применить "грязную бомбу" – дезинформация, у ВСУ нет оружия массового поражения.

"Мне все равно, какие истории придумывает Россия, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", – заявил Залужный.

Он проинформировал Милли об оперативной ситуации. Сообщил, что ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях. Цель – освободить населенные пункты, выровнять линию фронта, занять господствующие высоты и выгодные рубежи. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая, заверил Залужный.

Россия также безуспешно проводит информационные операции, чтобы ввести в заблуждение о своих реальных планах, говорит главком ВСУ. Но Украина видит реальное положение дел и соответствующе реагирует.

Залужный по просьбе Милли рассказал, как украинские военные борются с массированными атаками иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Он надеется, что это будет полезным для стран-партнеров.

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Марко Сировой
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