Шойгу мог пытаться запугать Запад "грязной бомбой", чтобы остановить военную помощь — ISW
Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу, вероятно, стремился запугать западных союзников Украины фейком о "грязной бомбе", чтобы замедлить или приостановить военную помощь. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что Шойгу, скорее всего, пытался ослабить НАТО, "разжигая страх" перед несколькими министрами обороны стран Альянса заявлениями о "грязной бомбе".
Отмечается, что Кремль вряд ли готовит "неизбежную" атаку под чужим флагом, а заявления Шойгу продолжают старую российскую информационную атаку о том, что Украина готовилась к ядерной атаке против России.
Также фейк о "грязной бомбе", вероятно, не предвещает подготовку РФ к применению тактического ядерного оружия — таким образом, заявления Шойгу направлены на то, чтобы западные страны прекратили или ограничили поддержку Украины, так как Россия продолжает сталкиваться с военными неудачами.
23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.
- В Офисе президента Украины назвали слова Шойгу предсказуемым абсурдом. Похожего мнения и министр обороны Британии Бен Уоллес.
- Глава МИД Кулеба напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. А глава Минобороны Резников заявил, что на воре и шапка горит.
- Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, Британии Джеймса Клеверли и Франции Катрин Колонны.
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