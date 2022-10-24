Шойгу мог пытаться запугать Запад "грязной бомбой", чтобы остановить военную помощь — ISW

Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу, вероятно, стремился запугать западных союзников Украины фейком о "грязной бомбе", чтобы замедлить или приостановить военную помощь. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Шойгу, скорее всего, пытался ослабить НАТО, "разжигая страх" перед несколькими министрами обороны стран Альянса заявлениями о "грязной бомбе".

Отмечается, что Кремль вряд ли готовит "неизбежную" атаку под чужим флагом, а заявления Шойгу продолжают старую российскую информационную атаку о том, что Украина готовилась к ядерной атаке против России.

Также фейк о "грязной бомбе", вероятно, не предвещает подготовку РФ к применению тактического ядерного оружия — таким образом, заявления Шойгу направлены на то, чтобы западные страны прекратили или ограничили поддержку Украины, так как Россия продолжает сталкиваться с военными неудачами.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.

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Дмитро Гриниченко

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