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Шойгу мог пытаться запугать Запад "грязной бомбой", чтобы остановить военную помощь — ISW

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 10:46
Шойгу мог пытаться запугать Запад
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: EPA)

Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу, вероятно, стремился запугать западных союзников Украины фейком о "грязной бомбе", чтобы замедлить или приостановить военную помощь. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Шойгу, скорее всего, пытался ослабить НАТО, "разжигая страх" перед несколькими министрами обороны стран Альянса заявлениями о "грязной бомбе".  

Отмечается, что Кремль вряд ли готовит "неизбежную" атаку под чужим флагом, а заявления Шойгу продолжают старую российскую информационную атаку о том, что Украина готовилась к ядерной атаке против России. 

Также фейк о "грязной бомбе", вероятно, не предвещает подготовку РФ к применению тактического ядерного оружия — таким образом, заявления Шойгу направлены на то, чтобы западные страны прекратили или ограничили поддержку Украины, так как Россия продолжает сталкиваться с военными неудачами. 

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.

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Дмитро Гриниченко
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война пропаганда дезинформация ядерное оружие сергей шойгу isw
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