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Резников подготовит с главой Пентагона "ответ свободного мира" на ядерный шантаж России

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 10:21
Резников подготовит с главой Пентагона
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Массированный вброс Россией в информационное пространство сообщений, что Украина "готовит грязную бомбу для применения на своей территории" – один из вариантов ядерного шантажа страны-оккупанта. Об этом министр обороны Алексей Резников говорил в телефонном разговоре с коллегами из Франции, Великобритании и Турции.

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По его словам, те рассказали ему о своих переговорах с главой МО РФ Сергеем Шойгу.

"Я ответил на все обвинения в российском фейке. Это акт ядерного шантажа России", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии, в том числе ядерной.

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Глава Минобороны также сообщил, что сегодня, 24 октября, поговорит с американским коллегой Ллойдом Остином – "обсудим очередной акт российского ядерного шантажа и ответ свободного мира".

Стиль и подача "анонимного" фейка преступниками-пропагандистами государственного агентства РФ:

И дале упоминание фейка уже топ-чиновником РФ:

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Євген Пилипенко
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Алексей Резников война ядерное оружие шантаж Ллойд Остин грязная бомба
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