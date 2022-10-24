России не удастся погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – начальник ГУР
Россияне пытаются нанести серьезные потери энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар. Однако им не удастся осуществить "свою мечту" – "погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму". Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, пишет Украинская правда.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не сбудутся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет", – успокоил главный разведчик страны.
По его словам, сейчас оккупанты по военным целям "вообще не бьют, а бьют только по гражданским", и это, говорит Буданов, "еще раз подтверждает, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своей цели".
"Все, что сейчас делает Россия, – это акт терроризма. Самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх – это главное оружие террора", – отметил начальник ГУР.
Читайте также: Выключение света. Укрэнерго рассматривает "любой сценарий, даже самый экстремальный"
Он прогнозирует, что нас "ждет зима такая, более или менее теплая, поэтому почва будет вязкой, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная".
"Это все только усложнится с началом сплошных дождей", – добавил он, прогнозируя, что с холодами боевые действия немного утихнут.
- По его словам, террор дронами-камикадзе может быть еще долго, ракетами – нет.
- Западные СМИ сообщали, что Иран может поставить России сотни баллистических ракет. Однако Пентагон пока не может это подтвердить.
- Всего в результате ударов оккупантов по объектам энергетики в октябре без света остались почти 1,5 млн человек в семи областях.
- Вечером 22 октября президент Зеленский рассказал о ходе возобновления энергоснабжения после российских ударов.
Читайте также: Буданов о возможном преемнике Путина: Медведев – без шансов. Видит себя в кресле Кириенко
Комментарии