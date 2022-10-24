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России не удастся погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – начальник ГУР

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 08:47
России не удастся погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – начальник ГУР - Фото
Кирилл Буданов (скриншот)

Россияне пытаются нанести серьезные потери энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар. Однако им не удастся осуществить "свою мечту" – "погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму". Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, пишет Украинская правда.

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"Поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не сбудутся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет", – успокоил главный разведчик страны.

По его словам, сейчас оккупанты по военным целям "вообще не бьют, а бьют только по гражданским", и это, говорит Буданов, "еще раз подтверждает, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своей цели".

"Все, что сейчас делает Россия, – это акт терроризма. Самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх – это главное оружие террора", – отметил начальник ГУР.

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Он прогнозирует, что нас "ждет зима такая, более или менее теплая, поэтому почва будет вязкой, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная".

"Это все только усложнится с началом сплошных дождей", – добавил он, прогнозируя, что с холодами боевые действия немного утихнут.

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Євген Пилипенко
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война терроризм геноцид разведка гур зима Кирилл Буданов критическая инфраструктура
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