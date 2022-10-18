Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет – Reuters

Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110 класса "земля-земля". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

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По их данным, Иран пообещал предоставить России ракеты "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников. Ранее об этом со ссылкой на источники писала газета The Washington Post.

Reuters сообщает, что сделка была достигнута 6 октября на переговорах в Москве с участием первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера, двух высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции и представителя Высшего совета национальной безопасности.

"Россияне запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar", — сказал один из иранских дипломатов.

Он отверг утверждения западных официальных лиц о том, что такие сделки нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

"Где они используются – это не вопрос продавца. Мы не занимаем чью-либо сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем", – сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о продаже иранских ракет России, высокопоставленный военный представитель США сказал: "В настоящее время мне нечего сообщить в отношении того, насколько точны эти данные".

"Они (россияне. – Прим. ред.) хотели купить сотни наших ракет, даже средней дальности, но мы сказали им, что скоро сможем поставить несколько сотен нужных им ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110, класса "земля-земля", — сказал один из чиновников.

"Я не могу назвать вам точное время, но в скором времени, очень скоро, они будут отправлены двумя-тремя партиями", – добавил он.

СПРАВКА. Zolfaghar – иранская дорожно-мобильная одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности, способная поражать цели на расстоянии 300-700 км.

Fateh 110 – иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля-земля". С развитием ракеты повышались ее дальность и точность поражения: первое поколение (2002 г.) – 200 км; второе поколение (2004 г.) – 250 км, третье поколение (2010 г.) – 300 км и повышенная точность; четвертое поколение (2011 г.) – до 400 км и улучшенные системы наведения.

По словам другого иранского дипломата, поставка произойдет максимум через 10 дней.

В сентябре Тегеран отклонил просьбу российского диктатора Владимира Путина о поставке иранских ударных беспилотников дальнего радиуса действия Arash 2, сообщили Reuters три иранских чиновника.

На вопрос о причинах отказа один из чиновников назвал несколько моментов, в том числе "некоторые технические проблемы".

"Кроме того, командиры Корпуса стражей исламской революции были обеспокоены тем, что если Россия использует беспилотник Arash 2 в Украине, американцы могут получить доступ к нашим технологиям", – сказал иранский чиновник.

Сегодня, 18 октября, Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.

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Вадим Ребрина

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