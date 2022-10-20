Отключения света. Укрэнерго рассматривает "любой сценарий, даже самый экстремальный"

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждения энергосистемы Украины. Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

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"Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях. На данный момент энергосистема сохраняет свою целостность, и ограничения потребления [электроэнергии], которые мы вводим, например, сегодня, они как раз направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной", – заверил он.

По словам Кудрицкого, "мы, как государство, должны быть готовы к чему угодно".

Он сказал, что в результате ударов РФ была утрачена часть генерации э/э, и "нужно будет, вероятно, несколько дней", чтобы вернуть объемы ее производства на прежний уровень.

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Кудрицкий поблагодарил украинцев, которые прислушались к призывам экономить э/э, и призвал не относиться к этому как к акции одного дня: это нужно делать и дальше, ведь россияне практически ежедневно атакуют инфраструктуру и электростанции. Энергетикам нужно время, чтобы восстановить разрушенное, и экономия – это "передышка" для энергосистемы областей и страны.

"Очень важно, чтобы наши потребители понимали, что ограничения потребления дают нам возможность стабилизировать ситуацию. То есть, они не являются свидетельством развала энергосистемы: наоборот, они говорят о том, что мы контролируем, что происходит", – сказал он.

По словам представителя Укрэнерго, если украинцы не будут придерживаться рекомендации экономить (или будет сильно разрушена инфраструктура), придется вводить плановые отключения света в районах на несколько часов.

Кудрицкий надеется, что с началом отопительного сезона люди выключат часть электронагревателей и частично разгрузят электросети.

10-11 октября Россия нанесла мощные ракетные удары по объектам энергетики на всей территории Украины. Министр энергетики заявил, что ракетами было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры.

19 октября Украину в полдень атаковали ракетами, из Беларуси пускали "шахеды" – ПВО/ПРО почти все сбила, но снова есть прилеты по объектам энергетической инфраструктуры.

Євген Пилипенко

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