UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Отключения света. Укрэнерго рассматривает "любой сценарий, даже самый экстремальный"

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 11:02
Отключения света. Укрэнерго рассматривает
Владимир Кудрицкий (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждения энергосистемы Украины. Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях. На данный момент энергосистема сохраняет свою целостность, и ограничения потребления [электроэнергии], которые мы вводим, например, сегодня, они как раз направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной", – заверил он.

По словам Кудрицкого, "мы, как государство, должны быть готовы к чему угодно".

Он сказал, что в результате ударов РФ была утрачена часть генерации э/э, и "нужно будет, вероятно, несколько дней", чтобы вернуть объемы ее производства на прежний уровень.

Читайте также: ДТЭК опубликовала график потенциального отключения энергоснабжения по Киевской области

Кудрицкий поблагодарил украинцев, которые прислушались к призывам экономить э/э, и призвал не относиться к этому как к акции одного дня: это нужно делать и дальше, ведь россияне практически ежедневно атакуют инфраструктуру и электростанции. Энергетикам нужно время, чтобы восстановить разрушенное, и экономия – это "передышка" для энергосистемы областей и страны.

"Очень важно, чтобы наши потребители понимали, что ограничения потребления дают нам возможность стабилизировать ситуацию. То есть, они не являются свидетельством развала энергосистемы: наоборот, они говорят о том, что мы контролируем, что происходит", – сказал он.

По словам представителя Укрэнерго, если украинцы не будут придерживаться рекомендации экономить (или будет сильно разрушена инфраструктура), придется вводить плановые отключения света в районах на несколько часов.

Кудрицкий надеется, что с началом отопительного сезона люди выключат часть электронагревателей и частично разгрузят электросети.

  • 10-11 октября Россия нанесла мощные ракетные удары по объектам энергетики на всей территории Украины. Министр энергетики заявил, что ракетами было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры.
  • 19 октября Украину в полдень атаковали ракетами, из Беларуси пускали "шахеды" – ПВО/ПРО почти все сбила, но снова есть прилеты по объектам энергетической инфраструктуры.
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война электричество ракетный удар инфраструктура дтэк Укрэнерго электроэнергия энергосистема владимир кудрицкий дрон-камикадзе Shahed-136
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 