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Россия вновь атаковала ракетами и "шахидами", в нескольких областях работает ПВО – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 13:55
Россия вновь атаковала ракетами и
Ракетоносец Ту-95МС ВСК РФ (скриншот)
обновлено

После полудня 19 октября Россия атаковала Украину, в том числе Киев, крылатыми ракетами. Власти просят людей быть в укрытиях.

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"В области работает ПВО", – сообщил в Telegram руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.

Важно: нельзя снимать и выкладывать в Интернет видео и фото работы ПВО! Это помогает врагу корректировать будущие удары.

Местные жители пишут о звуках взрывов Черкасской, Винницкой областях. Позднее глава Винницкой ОВА Сергей Борзов написал, что область под ракетным обстрелом: "Работают военные!"

ОБНОВЛЕНО в 14:02. Сбито две ракеты в небе над Черниговской областью, сообщили Суспільному в оперативном командовании "Север".

В сети выкладывают видео пролета ракеты над Черновицкой областью. Также зафиксирован пролет ракеты над Вышгородом. 

ОБНОВЛЕНО в 14:14. В Киеве слышны взрывы – видно инверсионные следы от ракет ПВО и дым от попаданий в ракеты врага.

Одна из сбитых над Киптями в Черниговской области ракет (фото – ОК "Север"):

ОБНОВЛЕНО в 14:34. Местные жители писали о звуках взрывов в Ивано-Франковской области. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук призвала "не паниковать и оставаться в укрытиях": "Вся официальная информация позднее".

ОБНОВЛЕНО в 14:49. Telegram Деснянской громады пишет, что "в районе Вышгорода на Киев 3 БпЛА "Шахид", летят очень низко, радары их почти не фиксируют" и "над Чернобылем зафиксировано еще 1 БПЛА, держащий курс на Киев".

ОБНОВЛЕНО в 14:53. "У нас взрыв "шахида" в Чернигове, работает ПВО", пишет глава местной ОВА Вячеслав Чаус.

ОБНОВЛЕНО в 14:57. Отбой тревоги в большинстве областей. Киевская, Черниговская и Черкасская пока "красные".

ОБНОВЛЕНО в 14:58. Киевский мэр Кличко сообщил, что над Киевом ПВО сбила "несколько" ракет, но отбоя тревоги еще нет, "ПВО продолжает работать".

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

Читайте также: Немецкая система ПВО IRIS-T уже показала первые результаты в Украине — Воздушные силы

Євген Пилипенко
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