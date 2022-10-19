Россия вновь атаковала ракетами и "шахидами", в нескольких областях работает ПВО – фото
После полудня 19 октября Россия атаковала Украину, в том числе Киев, крылатыми ракетами. Власти просят людей быть в укрытиях.
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"В области работает ПВО", – сообщил в Telegram руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.
Местные жители пишут о звуках взрывов Черкасской, Винницкой областях. Позднее глава Винницкой ОВА Сергей Борзов написал, что область под ракетным обстрелом: "Работают военные!"
ОБНОВЛЕНО в 14:02. Сбито две ракеты в небе над Черниговской областью, сообщили Суспільному в оперативном командовании "Север".
В сети выкладывают видео пролета ракеты над Черновицкой областью. Также зафиксирован пролет ракеты над Вышгородом.
ОБНОВЛЕНО в 14:14. В Киеве слышны взрывы – видно инверсионные следы от ракет ПВО и дым от попаданий в ракеты врага.
Одна из сбитых над Киптями в Черниговской области ракет (фото – ОК "Север"):
ОБНОВЛЕНО в 14:34. Местные жители писали о звуках взрывов в Ивано-Франковской области. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук призвала "не паниковать и оставаться в укрытиях": "Вся официальная информация позднее".
ОБНОВЛЕНО в 14:49. Telegram Деснянской громады пишет, что "в районе Вышгорода на Киев 3 БпЛА "Шахид", летят очень низко, радары их почти не фиксируют" и "над Чернобылем зафиксировано еще 1 БПЛА, держащий курс на Киев".
ОБНОВЛЕНО в 14:53. "У нас взрыв "шахида" в Чернигове, работает ПВО", пишет глава местной ОВА Вячеслав Чаус.
ОБНОВЛЕНО в 14:57. Отбой тревоги в большинстве областей. Киевская, Черниговская и Черкасская пока "красные".
ОБНОВЛЕНО в 14:58. Киевский мэр Кличко сообщил, что над Киевом ПВО сбила "несколько" ракет, но отбоя тревоги еще нет, "ПВО продолжает работать".
Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.
- Глава МИД Германии Бербок заявила в октябре, что системы ПВО для Украины сейчас якобы "важнее танков".
- 17 октября глава Минобороны сообщил, что первые системы ПВО NASAMS "вскоре" будут здесь, и Украина еще ждет решений по SAMP-T.
- 18 октября украинские военные сбили российский Су-25 и четыре крылатых ракеты оккупантов.
- Также вчера в НАТО заявили, что Украина в ближайшие дни получит антидроновые глушилки.
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