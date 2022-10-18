Украинские военные сбили российский Су-25 и четыре крылатых ракеты
18.10.2022, 10:30
Юрий Игнат (Скриншот видео)
Украинские военные сбили утром российский штурмовик Су-25 и четыре российских крылатых ракеты "Калибр". Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Су-25 был сбит украинскими военными в Херсонской области. Ночью также сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136.
"Также есть информация о четырех сбитых крылатых ракетах "Калибр". Это уже после "шахедов", которые атаковали ночью", – сказал он.
Читайте также: Иранские дроны ударили по Киеву: что известно об этом оружии Путина и как ответит Украина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии