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Украинские военные сбили российский Су-25 и четыре крылатых ракеты

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 10:30
Украинские военные сбили российский Су-25 и четыре крылатых ракеты - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Украинские военные сбили утром российский штурмовик Су-25 и четыре российских крылатых ракеты "Калибр". Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, Су-25 был сбит украинскими военными в Херсонской области. Ночью также сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

"Также есть информация о четырех сбитых крылатых ракетах "Калибр". Это уже после "шахедов", которые атаковали ночью", – сказал он.  

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Марко Сировой
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ВСУ война пво армия рф су-25 крылатые ракеты вкс рф калибр войска россии
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