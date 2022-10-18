Украинские военные сбили российский Су-25 и четыре крылатых ракеты

Украинские военные сбили утром российский штурмовик Су-25 и четыре российских крылатых ракеты "Калибр". Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, Су-25 был сбит украинскими военными в Херсонской области. Ночью также сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

"Также есть информация о четырех сбитых крылатых ракетах "Калибр". Это уже после "шахедов", которые атаковали ночью", – сказал он.

Армия России утром ударила по Днепру, Киеву, Харькову, Житомиру и другим городам.

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Марко Сировой

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