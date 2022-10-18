Днепр. РФ нанесла ракетные удары по энергетической инфраструктуре, поднимается дым — фото

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепра, есть серьезные разрушения. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В городе после объявления тревоги прогремело несколько взрывов, после чего над одним из районов начали подниматься клубы черного дыма.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Городской голова Борис Филатов попросил не выкладывать фото и видео, а также ждать официальной информации.

По словам Тимошенко, зафиксировано два прилета в объект энергетической инфраструктуры, есть серьезные разрушения. На месте удара работают спасатели.

ОБНОВЛЕНО в 08:58. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что после удара по объекту инфраструктуры без света остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильевки.

Обесточена одна из насосных станций "Днепрводоканала", на левом берегу есть перебои с водой. Он призвал местных жителей сократить потребление электроэнергии.

17 октября армия РФ ударила в Николаеве по цистернам с подсолнечным маслом, оно потекло по улицам.

Утром 17 октября Россия атаковала беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины.

Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, жителей призвали сократить потребление электроэнергии.

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Дмитро Гриниченко

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