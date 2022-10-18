Днепр. РФ нанесла ракетные удары по энергетической инфраструктуре, поднимается дым — фото
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепра, есть серьезные разрушения. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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В городе после объявления тревоги прогремело несколько взрывов, после чего над одним из районов начали подниматься клубы черного дыма.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Городской голова Борис Филатов попросил не выкладывать фото и видео, а также ждать официальной информации.
По словам Тимошенко, зафиксировано два прилета в объект энергетической инфраструктуры, есть серьезные разрушения. На месте удара работают спасатели.
ОБНОВЛЕНО в 08:58. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что после удара по объекту инфраструктуры без света остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильевки.
Обесточена одна из насосных станций "Днепрводоканала", на левом берегу есть перебои с водой. Он призвал местных жителей сократить потребление электроэнергии.
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- Утром 17 октября Россия атаковала беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины.
- Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, жителей призвали сократить потребление электроэнергии.
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