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Харьков – под ракетным обстрелом России: за пять минут было две серии взрывов

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 08:34
Харьков – под ракетным обстрелом России: за пять минут было две серии взрывов - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России наносит ракетные удары по Харькову, сообщают местные власти в Telegram.

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По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне бьют ракетами. В Харькове за пять минут было две серии взрывов, пишет мэр Игорь Терехов.

По предварительной информации, под удар попал район одного из промышленных предприятий.

  • Примерно в это же время Россия ударила по Днепру. Есть попадания по объектам энергетики.

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Марко Сировой
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