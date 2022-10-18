Харьков – под ракетным обстрелом России: за пять минут было две серии взрывов

Армия России наносит ракетные удары по Харькову, сообщают местные власти в Telegram.

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По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне бьют ракетами. В Харькове за пять минут было две серии взрывов, пишет мэр Игорь Терехов.

По предварительной информации, под удар попал район одного из промышленных предприятий.

Примерно в это же время Россия ударила по Днепру. Есть попадания по объектам энергетики.

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Марко Сировой

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