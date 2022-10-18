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В Житомире прогремели взрывы. Армия РФ ударила ракетами по объекту энергетики — фото

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 08:59
В Житомире прогремели взрывы. Армия РФ ударила ракетами по объекту энергетики — фото - Фото
Дым над Житомиром после ракетного удара (Фото: скриншот с видео)

В Житомире прогремели взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.  Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

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По его словам, предварительно зафиксировано два прилета ракет в объект энергообеспечения. На месте удара работают спасатели. 

Местные паблики сообщили о столбе дыма, поднимающемся над городом.

Также есть неподтвержденные данные, что в некоторых районах начались перебои со светом и водой.

Читайте также: Иранские дроны ударили по Киеву: что известно об этом оружии Путина и как ответит Украина

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Житомир критическая инфраструктура
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