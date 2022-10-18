В Житомире прогремели взрывы. Армия РФ ударила ракетами по объекту энергетики — фото

В Житомире прогремели взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, предварительно зафиксировано два прилета ракет в объект энергообеспечения. На месте удара работают спасатели.

Местные паблики сообщили о столбе дыма, поднимающемся над городом.

Также есть неподтвержденные данные, что в некоторых районах начались перебои со светом и водой.

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Дмитро Гриниченко

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