В Житомире прогремели взрывы. Армия РФ ударила ракетами по объекту энергетики — фото
18.10.2022, 08:59
Дым над Житомиром после ракетного удара (Фото: скриншот с видео)
В Житомире прогремели взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, предварительно зафиксировано два прилета ракет в объект энергообеспечения. На месте удара работают спасатели.
Местные паблики сообщили о столбе дыма, поднимающемся над городом.
Также есть неподтвержденные данные, что в некоторых районах начались перебои со светом и водой.
- Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепра, есть серьезные разрушения.
- Также россияне атаковали Харьков — под удар попал район одного из промышленных предприятий.
- Ночью армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Оккупанты использовали ракеты С-300. Было попадание по двухэтажному жилому дому, под завалами нашли тело мужчины. Также россияне уничтожили цветочный рынок.
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