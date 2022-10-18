РФ ударила по Николаеву: попала в дом, разрушила цветочный рынок, есть погибший – видео
18.10.2022, 08:12
Ракетный удар по Николаеву, 18 октября (фото - Виталий Кім, Telegram)
Армия России ночью нанесла ракетный удар по Николаеву, сообщает глава местной областной военной администрации Виталий Ким.
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Оккупанты использовали ракеты С-300, отмечает Ким. Было попадание по двухэтажному жилому дому, под завалами нашли тело мужчины, спасательные работы продолжаются.
Также россияне уничтожили цветочный рынок, сообщил Ким. Здесь обошлось без жертв.
На 06:20 в Николаеве восстановили электроснабжение. Также в ночь с 17 на 18 октября в Николаевской области сбили пять дронов-камикадзе Shahed-136, передает воздушное командование "Юг".
- 17 октября армия РФ ударила в Николаеве по цистернам с подсолнечным маслом, оно потекло по улицам.
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