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Киев атакован: три удара россиян по объекту энергетики на левом берегу Днепра

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 09:19
Киев атакован: три удара россиян по объекту энергетики на левом берегу Днепра - Фото
Иллюстративное фото Киева (скриншот)

18 октября около 09:00 утра на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об атаке россиян и "прилетах", не уточняя тип вооружения врага. Это произошло на фоне всеукраинской тревоги из-за российских ракетных ударов и падений барражирующих боеприпасов Shahed-136.

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"Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города", – написал он.

Очевидцы, в том числе среди источников LIGA.net, видели пролет ракеты. Местные паблики распространяют видео с моментом сбивания ракеты, летящей к объекту энергетической инфраструктуры. Подтвердить его аутентичность и дату пока невозможно.

Киевский мэр Виталий Кличко подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе: "Все службы следуют на место. Более подробная информация позднее".

По сообщениям местных жителей, на Троещине нет света, но пока есть вода. В целом Деснянский район частично без света.

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

Євген Пилипенко
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война взрыв киев ракетный удар ударный дрон дрон-камикадзе Shahed-136
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