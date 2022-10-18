В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщает глава городской военной администрации Александр Вилкул.

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По его словам, взрывы были в северной части города. В Кривом Роге продолжается воздушная тревога. Вилкул призывает оставаться в укрытиях.

Утром 17 октября Россия атаковала беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины.

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Марко Сировой

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