Немецкая система ПВО IRIS-T уже показала первые результаты в Украине — Воздушные Силы
Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже стала на боевой дежурство в Украине и показала первые результаты. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, передает пресс-служба Минобороны.
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По его словам, зенитно-ракетный комплекс, который Германия недавно передала Украине уже продемонстрировал первые результаты своей работы в бою.
Он отметил, что IRIS-T успешно интегрировался в украинскую систему ПВО — комплекс имеет хорошие тактико-технические характеристики, а поэтому Украина ожидает получения большего количества единиц от ФРГ.
Также Игнат напомнил, что Украина ждет передачи систем ПВО NASAMS от США, которые также усилят оборону неба.
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