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Немецкая система ПВО IRIS-T уже показала первые результаты в Украине — Воздушные Силы

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 15:19
Немецкая система ПВО IRIS-T уже показала первые результаты в Украине — Воздушные Силы - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже стала на боевой дежурство в Украине и показала первые результаты. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, передает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, зенитно-ракетный комплекс, который Германия недавно передала Украине уже продемонстрировал первые результаты своей работы в бою. 

Он отметил, что IRIS-T успешно интегрировался в украинскую систему ПВО — комплекс имеет хорошие тактико-технические характеристики, а поэтому Украина ожидает получения большего количества единиц от ФРГ. 

Также Игнат напомнил, что Украина ждет передачи систем ПВО NASAMS от США, которые также усилят оборону неба. 

СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

Читайте также: Украине стоит быть готовой к отключениям света, тепла и воды. Ситуация критическая — ОП 

Дмитро Гриниченко
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война пво воздушные силы Юрий Игнат IRIS-T
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