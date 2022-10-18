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Ракетный удар по Киеву. На Троещине — перебои со светом. Проблемы с водой на левом берегу

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18.10.2022, 10:53
Ракетный удар по Киеву. На Троещине — перебои со светом. Проблемы с водой на левом берегу - Фото
Троещина (Фото: скриншот с видео)

В результате ракетного удара по Деснянскому району Киева, на Троещине есть перебои со светом, а также проблемы с водой на левом берегу. Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК "Киевские электросети".

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Энергетики заявляют, что делают все возможное после удара по объекту инфраструктуры в Киеве — из-за обстрела есть перебои в электроснабжении жителей Троещины и работе водоканала, который обеспечивает левый берег столицы.

На объектах проводят обследования и прилагают все усилия для обеспечения светом жителей столицы. 

Оператор делает все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. 

"В городе разработаны план реагирования и разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить поставки света большинству пострадавших", — сообщили в ДТЭК. 

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война киев отключение света критическая инфраструктура
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