Ракетный удар по Киеву. На Троещине — перебои со светом. Проблемы с водой на левом берегу
В результате ракетного удара по Деснянскому району Киева, на Троещине есть перебои со светом, а также проблемы с водой на левом берегу. Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК "Киевские электросети".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Энергетики заявляют, что делают все возможное после удара по объекту инфраструктуры в Киеве — из-за обстрела есть перебои в электроснабжении жителей Троещины и работе водоканала, который обеспечивает левый берег столицы.
На объектах проводят обследования и прилагают все усилия для обеспечения светом жителей столицы.
Оператор делает все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.
"В городе разработаны план реагирования и разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить поставки света большинству пострадавших", — сообщили в ДТЭК.
- 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об атаке россиян и "прилетах", не уточняя тип вооружения врага. Это произошло на фоне всеукраинской тревоги из-за российских ракетных ударов и падений барражирующих боеприпасов Shahed-136.
- 18 октября в Житомире раздались взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.
Читайте также: РФ терпит неудачи на фронте, а поэтому бьет по энергосистеме Украины — разведка Британии
Комментарии