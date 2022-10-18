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РФ терпит неудачи на фронте, а поэтому бьет по энергосистеме Украины — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 09:23
РФ терпит неудачи на фронте, а поэтому бьет по энергосистеме Украины — разведка Британии - Фото
Российские бомбардировщики (Фото: EPA)

Российские оккупанты терпят неудачи на фронте с конца августа, а поэтому сильнее бьют по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с 10 октября россияне поддерживают "повышенный темп" дальних ударов по объектам на территории Украины — атаки проводят крылатыми ракетам, ракетами для систем противовоздушной обороны класса "земля-земля" и иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение масштабного ущерба энергораспределительной сети Украины. 

Британцы отмечают, что поскольку с августа Россия терпела неудачи на поле боя, она, скорее всего, обрела большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам.

Читайте также: В Житомире прогремели взрывы. Армия РФ ударила ракетами по объекту энергетики — фото 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война британская разведка критическая инфраструктура
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