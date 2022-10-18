РФ терпит неудачи на фронте, а поэтому бьет по энергосистеме Украины — разведка Британии
Российские оккупанты терпят неудачи на фронте с конца августа, а поэтому сильнее бьют по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что с 10 октября россияне поддерживают "повышенный темп" дальних ударов по объектам на территории Украины — атаки проводят крылатыми ракетам, ракетами для систем противовоздушной обороны класса "земля-земля" и иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.
Вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение масштабного ущерба энергораспределительной сети Украины.
Британцы отмечают, что поскольку с августа Россия терпела неудачи на поле боя, она, скорее всего, обрела большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам.
- Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепра, есть серьезные разрушения.
- Также россияне атаковали Харьков — под удар попал район одного из промышленных предприятий.
- Ночью армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Оккупанты использовали ракеты С-300. Было попадание по двухэтажному жилому дому, под завалами нашли тело мужчины. Также россияне уничтожили цветочный рынок.
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