Украине стоит быть готовой к отключениям света, тепла и воды. Ситуация критическая — ОП
Всем регионам Украины стоит быть готовыми к возможным отключениям электроснабжения, воды и тепла после ударов по инфраструктуре. Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, в результате ракетных ударов 18 октября пострадали объекты энергетической инфраструктуры, есть серьезные разрушения.
"В ближайшем будущем будут тяжелые времена, поэтому всем нужно готовиться к экономии электроэнергии и веерным отключениям, если удары продолжатся. Всем людям нужно готовиться к тяжелой зиме", — сказал Тимошенко.
Он отметил, что по всей Украине наблюдается критическая ситуация с энергетикой, так как регионы зависят друг от друга.
"Это не просто система, когда объект энергообеспечения помогает только городу, где он находится. Поэтому нужно готовиться всей стране, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения", — резюмировал чиновник.
- 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. Тимошенко сообщил об атаке россиян и "прилетах", не уточняя тип вооружения врага.
- 18 октября в Житомире раздались взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.
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